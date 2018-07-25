Организаторы "Нашествия" назвали военную технику изюминкой фестиваля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экспозиция современной боевой техники и вооружения российской армии органично вписывается в формат "Нашествия" и пользуется популярностью у гостей, а также у участников фестиваля, заявила гендиректор Мультимедиа Холдинга Евгения Киселева.

"Фестиваль сочетает в себе не только собственно музыкальную часть, но и активно реализует на своей площадке познавательные, спортивные, культурные проекты. В этом контексте экспозиция российских вооруженных сил на протяжении последних пяти лет была одной из изюминок фестиваля", - рассказала Киселева, слова которой приводит пресс-служба.

"Тяжёлая боевая техника, стрелковое и артиллерийское вооружение, полевой лагерь военных, их навыки выживания в экстремальных условиях всегда пользовались вниманием не только гостей "Нашествия", но и самих музыкантов", - добавила она, напомнив, что Минобороны является многолетним партнёром фестиваля.

Более того, отметила Киселева, многотысячная аудитория "Нашествия" смогла убедиться, что "армия – это не только пушки и танки, но и место, где очень много творческих людей".

"Ансамбль Александрова, например, удивил всех исполнением классических рок-хитов в академическом стиле. А выступление групп высшего пилотажа "Русские витязи" является одним из самых ожидаемых событий на фестивале", – сказала она.

Киселева подчеркнула, что организаторы сотрудничают со всеми коллективами, приглашенными на фестиваль, "каждая группа сама решает – участвовать или не участвовать в фестивале,а поводы для этого могут быть самыми разными".

За последнее время несколько групп и исполнителей отказались от участия в "Нашествии", мотивировав это сотрудничеством фестиваля с министерством обороны.

Среди тех, кто не примет участия в фестивале группы "Элизиум", "Профильсы" ,"Йорш", а также певица Монеточка, которая, впрочем, по данным организаторов, отказалась от участия ещё месяц назад.

Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа.