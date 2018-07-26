"Мосметрострой" попробует спроектировать тоннель в Крыму

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Специалисты компании "Мосметрострой" изучают возможность строительства тоннеля в Крыму и прорабатывают проект обходной дороги вокруг Севастополя, сообщил генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД. После того как построили Керченский мост, все стали ездить через Севастополь. Это привело к образованию автомобильных пробок", - сказал Жуков.

Он также добавил, что ""Ленметрогипротранс" уже приступил к подготовке технико-экономического обоснования, но окончательное решение о строительстве тоннеля уже принято".

"Естественно, как только будет объявлен конкурс на выбор подрядной организации, мы сразу направим заявку", - подчеркнул глава "Мосметростроя".