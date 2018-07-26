200 тысяч гектаров горящего леса в Якутии потушили дождем и взрывами

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Более 20 лесных пожаров на площади 200 тыс. га потушено и локализовано с помощью искусственных дождей и взрывных работ, сообщила в четверг Федеральная авиалесоохрана.

"Для стабилизации обстановки в Якутии со второй половины июня летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны начали работы по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров. С 9 июля парашютисты-десантники начали взрывные работы для прокладки минерализованных полос для остановки распространения и ликвидации огня", - говорится в сообщении.

Для работ по искусственному вызыванию осадков используется спецсамолет Ан-26. Самолет оснащен веерной установкой для пуска пиропатронов с йодистым серебром в ресурсную облачность. В облачных системах йодистое серебро инициирует процесс образования дождей и ливней.

"Для воздушной разведки района и обеспечения безопасности работ используются беспилотные самолеты и квадрокоптеры", - отмечается в сообщении.

По данным Федеральной авиалесоохраны, на утро четверга в Якутии действует девять лесных пожаров на площади 26 184 га.

Общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1,3 млн га. В Якутии с 6 июля действует режим ЧС регионального характера.