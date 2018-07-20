Два уголовных дела по фактам халатности при тушении лесных пожаров расследуются в Якутии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка выявила, что для борьбы с лесными пожарами в Намском и Горном районах Якутии не были приняты достаточные меры со стороны ряда ведомств, сообщает в пятницу прокуратура республики.

"Причинами разрастания пожаров стали, в том числе, факты недостаточного привлечения сил и средств для их тушения, локализации и ликвидации со стороны авиалесоохраны, Якутлесресурса, Намского и Горного лесничеств, а также местных администраций", - говорится в сообщении.

В начале июля в Намском районе были обнаружены два лесных пожара площадью 6 и 3 га. За несколько дней площадь возгораний увеличилась практически в тысячу раз - до 6 тыс. га и 2,5 тыс. га.

На территории Горного района 5 июля обнаружили лесной пожар на территории 11 га. Из-за несвоевременных мер по его локализации площадь увеличилась до 5,7 тыс. га.

По материалам прокуратуры Следственное управление СКР по Якутии возбудило два уголовных дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).