Обвиняемый в госизмене Прозоров на вопрос ОНК о здоровье ответил "пока жив"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в государственной измене Виктор Прозоров отказался общаться с представителями Общественной наблюдательной комиссии, лишь заявив, что жалоб у него нет. Об этом сообщает в своем блоге член Общественно-наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

"Сопровождающий нас начальник отдела режима в этот раз не стал препятствовать тому, чтобы я лично спросил у Прозорова, хочет ли он пообщаться с членами ОНК. Прозоров отказался, сказав, что у него вопросов по условиям содержания и медицинскому обслуживанию нет", - написал Еникеев.

Он добавил, что на его вопрос "как ваше здоровье", 70-летний Прозоров ответил: "пока жив".

Ранее Лефортовский суд Москвы избрал в отношении Прозорова меру пресечения в виде заключения под стражу. В последний раз срок ареста был продлён обвиняемому до 27 октября.

Прозоров содержится в СИЗО "Лефортово". Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ ("Госизмена"). Санкция по данной статье составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

В связи с тем, что материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно", суть обвинения не разглашается.