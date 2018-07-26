Восемь участников "Хизб ут-Тахрир" приговорены в Петербурге к срокам от пяти до 10,5 лет

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в четверг приговорил к тюремным срокам от пяти до десяти с половиной лет участников ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", передал корреспондент "Интерфакса".

В соответствии с приговором, граждане России Азиз Юсуфов и Магомед Азимов приговорены к пяти годам заключения, Максим Цветков, Эльдар Мамедов и Артур Ахмедов - к пяти с половиной годам, Мирзобарат Мирзошарипов и Фахронисы Нурматов - к шести годам, а Артур Ахмедов - к 10,5 года. Суд признал их виновными в участии в террористической деятельности.

За последние годы по уголовным делам, связанным с участием в "Хизб ут-Тахрир", в Петербурге уже осуждены около 20 человек.

"Хизб ут-Тахрир аль Ислами" была создана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению на их территории единого государства - Исламского Халифата. Россия и остальные страны СНГ относят эту организацию к террористическим, в отличие от США и стран Западной Европы, где она осуществляет свою деятельность беспрепятственно.

Члены этой организации принимали активное участие в провокациях против мусульман, в том числе путем их вовлечения в попытки государственных переворотов в Сирии, Египте, Узбекистане, Киргизии и в других странах.