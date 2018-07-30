Члены уфимской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получили длительные сроки заключения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Выездная коллегия судей Приволжского окружного военного суда вынесла обвинительный приговор 21 жителю Башкирии за участие в деятельности уфимской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСБ по региону в понедельник.

Обвиняемые признаны виновными в насильственном захвате власти или насильственном удержании власти (ч.1 ст.30, ст.278 УК РФ), организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности (ч.1, 2 ст.205.5 УК РФ).

Двадцать участников ячейки приговорены к срокам от восьми до 24 лет лишения свободы в колониях строгого режима со штрафом в размере от 400 тысяч до 700 тысяч рублей. Один из обвиняемых, сотрудничавший со следствием после задержания, получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, сказал сотрудник пресс-службы.

Установлено, что с 2011 года по февраль 2015 года фигуранты уголовного дела состояли в уфимской ячейке "Хизб ут-Тахрир" и "решали задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкирии".

"В качестве основной цели члены "Хизб ут-Тахрир" видели устранение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства ("исламский халифат"), включающего в себя территорию Башкирии", - отметил представитель ведомства.

В ходе проведения следственных действий в местах проживания подсудимых обнаружены и изъяты запрещенная литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские, агитационные и пропагандистские материалы, используемые "Хизб ут-Тахрир" для вербовки и обучения новых сторонников.

"В период рассмотрения уголовного дела со 2 июня 2017 года по 30 июля 2018 года в зале суда неоднократно со стороны обвиняемых предпринимались попытки оказания психологического давления на свидетелей, дающих показания о противоправной деятельности. Кроме того, обвиняемыми осуществлялись попытки по уничтожению материалов дела при ознакомлении ими в условиях следственного изолятора", - добавил собеседник агентства.

Рассмотрение дела в помещении Орджоникидзевского райсуда Уфы и вынесение приговора проходило в закрытом режиме.