В ЕР оказались не в курсе, почему Железняк не пришел голосовать по пенсионной реформе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Во фракции "Единая Россия" нет данных о причине отсутствия депутата Сергея Железняка на заседании Госдумы, на котором рассматривался законопроект об изменении пенсионного законодательства, заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

"Сергей Железняк на пленарном заседании не был, подтверждающих документов - был он на больничном или нет - у нас нет, заявления его на этот день у нас нет. Соответственно, если у него будет какой-то подтверждающий документ о его отсутствии в виде больничного листа или еще что-то, то это вопрос регламентного комитета", - сказал Неверов журналистам в четверг.

"Если этого документа не будет, то у Сергея Владимировича Железняка будет в этот день прогул, потому что у нас заявления никакого нет",- сказал он.

Вопрос о сложении полномочий замсекретаря генсовета "Единой России", по его словам, является партийным вопросом и комментарий по этому поводу может давать руководство партии.

Ранее сообщалось, что Железняк написал заявление руководству "Единой России" о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии.

В СМИ связывают эту новость с тем, что Железняк 19 июля отсутствовал на заседании Госдумы, где в первом чтении рассматривался правительственный законопроект, предусматривающий, в частности повышение пенсионного возраста. Официально о причинах отсутствия Железняка на этом заседании не сообщалось.

Фракция "Единая Россия", а также руководство партии приняли решение о консолидированном голосовании в первом чтении за пенсионный законопроект. Восемь депутатов - членов фракции "Единая Россия" - участия в голосовании не принимали. Один представитель парламентского большинства - Наталья Поклонская - проголосовала против.