Госдума приняла пенсионный законопроект в I чтении

Авторы пояснительной записки к законопроекту подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).

Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства" и задачей повысить пенсии женщинам.

Согласно вносимым в федеральный закон от 28 декабря 2013 года "О страховых пенсиях" изменениям предлагается с 1 января 2019 года поэтапно, с шагом в один год, повысить нормативный пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет (с переходным периодом на 5 лет и на 8 лет соответственно).

Следовательно, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выйти на страховую пенсию по старости в 2020-м году - в возрасте соответственно 61 года и 56 лет, мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения в 2022-м году - в возрасте соответственно 62 лет и 57 лет и т.д. Таким образом, в 2019, 2021, 2023, 2025 и 2027 годах назначение органами Пенсионного фонда Российской Федерации страховых пенсий по старости в связи с достижением общеустановленного пенсионного возраста производиться не будет, а в 2029, 2031 и 2033 годах указанный вид пенсии будет назначаться только мужчинам.