Подозреваемый в убийстве семилетней девочки в Самаре арестован

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд в четверг арестовал местного жителя, который ранее был задержан по подозрению в убийстве семилетней девочки.

"В отношении обвиняемого в убийстве девочки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 сентября", - сообщается на сайте суда.

Как сообщалось, накануне правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который проживал по соседству с убитым ребенком. По данным СУ СКР по региону, в ходе допроса он дал признательные показания в том, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал ее тело на заброшенном стадионе.

По предварительным данным, девочка пропала вечером 20 июля во время прогулки со своим старшим братом. Подросток вернулся домой и рассказал родителям, что сестра потерялась. В поисках девочки были задействованы сотрудники полиции и волонтеры ДПСО "Лиза Алерт". Тело ребенка нашли на спустя сутки.

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).