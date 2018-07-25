Подозреваемого в убийстве семилетней девочки задержали в Самаре

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали жителя Самары, подозреваемого в убийстве семилетней девочки.

Региональное следственное управление СКР сообщает в среду, что задержанный - 23-летний мужчина, который проживал по соседству с убитым ребенком.

"В ходе допроса он дал признательные показания в том, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал тело на заброшенном стадионе", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о взятии под стражу подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

В свою очередь областное ГУ МВД сообщает, что подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в течение трех суток после совершения убийства.

Ранее сообщалось, что тело ребенка было обнаружено в Советском районе областного центра 21 июля.

По предварительным данным, девочка пропала вечером 20 июля во время прогулки со своим старшим братом. Подросток вернулся домой и рассказал родителям, что сестра потерялась. В поисках девочки были задействованы сотрудники полиции и волонтёры ДПСО "Лиза Алерт".

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).