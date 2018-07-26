Дума Асбеста направит в Госдуму обращение против повышения пенсионного возраста

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Депутаты думы Асбестовского городского округа (Свердловская область), где большая часть мандатов принадлежит КПРФ, на заседании в четверг подготовили и утвердили обращение в Госдуму РФ с рекомендацией не принимать законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщила агентству "Интерфакс" депутат думы Наталья Крылова.

"Единогласно проголосовали за то, чтобы обратиться к коллегам в Госдуму (...) В самом начале августа повезем обращение (председателю Госдумы РФ Вячеславу - ИФ) Володину", - сказала Крылова. Она отметила, что таким образом депутаты также покажут свое несогласие с решением Законодательного собрания Свердловской области поддержать пенсионную реформу.

В документе, в частности, говорится о сложности трудоустройства пожилых работников. "Многие работники предпенсионного возраста уже сейчас по состоянию здоровья не могут пройти медицинскую комиссию и доработать до пенсии по своей специальности, а после реформы эта проблема значительно усилится. Особенно недопустимо увеличение пенсионного возраста на восемь лет для женщин. Следует искать другие источники пополнения пенсионного фонда", - отмечается в тексте обращения.

По результатам выборов депутатов Асбестовской городской думы, которые состоялись в сентябре 2017 года, представители "Единой России" получили лишь два мандата из 21. Представителям КПРФ достались 11 мандатов, кандидатам от ЛДПР - два. По три места получили самовыдвиженцы и представители "Справедливой России".

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании 17 июля поддержали проект федерального закона, предполагающий поэтапное повышение пенсионного возраста.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. Законопроект принят Госдумой в первом чтении.