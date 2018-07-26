Реставраторы нашли новые фрагменты фресок XIV века в Снетогорском монастыре в Пскове

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове.

Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области в четверг, неизвестные ранее фрагменты живописи выполнены в стиле балканских орнаментов. "Рисунок сложный по плетению, его еще называют по-простому "плетенка". Мы можем разглядеть сближенные цвета, движение кисти мастера наводит на ощущение того, что завитки проводились будто на одном дыхании", - цитирует пресс-служба реставратора Татьяну Золотинскую.

Открытие было сделано во время реставрационных работ, которые начались весной этого года и в настоящее время подходят к концу.

Как отмечает пресс-служба, для сохранения уникальных фресок реставраторы укрепили фундаменты и стены собора, построенные из известняковой плиты и кирпича на известняковом растворе, которые утратили прочность. В трещинах стен и цоколей были установлены инъекционные стальные трубки, по которым закачивали раствор для связки исторической кладки.

В настоящее время планируется доработка проектной документации, создание картограммы, которые позволят оценить объем ранее выполненных работ, а также масштабы сохранившейся живописи на стенах святыни. Ожидается, что после реставрации памятник будет открыт для посещения туристов.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы расписан в 1313 году знаменитой псковской краской из глины на Снятной горе. Живопись отличается колоритом оттенков от багрянца, темно-фиолетовых до красных и охристовых цветов. В настоящее время роспись храма сохранилась частично и является единственным памятником древнерусской монументальной живописи первой половины XIV века, а также ярким образцом псковской художественной школы. Собор имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ и является номинантом в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.