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Словацкие депутаты собрались посетить Крым

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - МИД Словакии, несмотря на протест посольства Украины в Братиславе, не станет препятствовать запланированной на 1-4 августа поездке словацких депутатов в Крым, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Словакии.

"Словацкая делегация из двух десятков человек, в число которых входят депутаты и крупные бизнесмены, посетит российский полуостров с деловым визитом уже на следующей неделе. Этот факт вызвал сильное возмущение украинского диппредставительства в Братиславе, которое заявило о недопустимости подобных поездок. Посол Юрий Мушка и вовсе заявил, что словаки нарушают законодательство его страны и им будет запрещен въезд на Украину", - говорится в публикации.

В пресс-службе МИД Словакии изданию пояснили, что "это частная поездка, и мы не представляем, каким образом мы вообще имели бы право что-то такое запрещать".

Председатель парламента Словакии Андрей Данко в беседе с "Известиями" сказал, что в запланированной поездке парламентариев в Крым нет ничего противозаконного, а "украинский посол нарушил дипломатический протокол".

"Если у него есть какие-то претензии, он может передать их в МИД нашей страны. Посол не вправе запугивать словацких парламентариев законами своего государства", - отметил политик.

Депутат Национального совета Петр Марчек, который возглавит делегацию, сообщил изданию, что в ее состав войдут пять парламентариев от разных партий, порядка десяти предпринимателей, а также словацкие журналисты и общественные деятели.

"Наша цель - ознакомиться с ситуацией в регионе и наладить отношения с Крымом", - сказал Марчек.

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Теги: Крым, Словакия

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