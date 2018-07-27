Популяция белых медведей на Чукотке выросла несмотря на таяние льдов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ученые наблюдают заметный рост численности белого медведя в акватории Чукотского моря, популяция оценивается примерно в три тысячи особей.

Как сообщает пресс-служба чукотского национального парка "Берингия", данные о состоянии чукотско-аляскинской популяции белого медведя ученые озвучили впервые за восемь лет. Их представили на заседании международной рабочей группы российско-американской комиссии по белому медведю, которое прошло в поселке Эгвекинот на Чукотке.

"В настоящее время в акватории Чукотского моря наблюдается заметный рост численности белого медведя. Примерная численность группировки морского хищника, по оценкам экспертов, оценивается сейчас в три тысячи особей", - говорится в сообщении.

Ученые делают вывод, что рост популяции наблюдается, несмотря на заметное сокращение площади и продолжительности пребывания дрейфующих льдов в Чукотском море.

"По всей видимости, белые медведи каким-то образом успевают адаптироваться к таким непростым ледовым условиям", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника национального парка "Берингия" Анатолия Кочнева.

Он также отметил, что по результатам исследований американских коллег чукотско-аляскинская популяция белого медведя находится в лучшем состоянии, чем соседняя канадская.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что медведи, живущие на российской территории, начинают осваивать новые акватории на восточном направлении.

Новые сведения о популяции получены, главным образом, благодаря авиационным учетам и спутниковому мечению животных.