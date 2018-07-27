Врио главы Алтайского края предложил в сенаторы экс-губернатора Карлина

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, идущий на выборы от "Единой России", представил список из трех кандидатов на пост представителя региона в Совете Федерации, среди которых экс-губернатор Александр Карлин, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из крайизбиркома в пятницу.

Томенко представил в избирком все документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата, в том числе 560 подписей для прохождения муниципального фильтра и список кандидатов на пост представителя в Совете Федерации РФ. Среди кандидатов перечислены экс-губернатор региона Александр Карлин, действующий член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Михаил Щетинин, а также врио первого заместителя председателя правительства региона Александр Лукьянов.

30 мая Карлин, руководивший регионом около 13 лет, подал заявление об отставке. Срок его полномочий истекал в 2019 году. На пост временно исполняющего главы Алтайского края был назначен Томенко, ранее занимавший пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края.

Досрочные выборы главы региона назначены на 9 сентября.

Томенко, выдвинутый "Единой Россией", первым уведомил избирком о своем намерении участвовать в выборах. Кроме него о намерении участвовать в выборах заявили кандидаты от ЛДПР, "Партии Роста" и "Яблока" Владимир Семенов, Андрей Крылов и Виктор Рау. Также за кресло губернатора намерены бороться депутат Алтайского Заксобрания Людмила Суслова - от регионального отделения партии "Справедливая Россия" и кандидат от "Партии малого бизнеса России" Сергей Сущевский.

Региональное отделение КПРФ отказалось выдвигать кандидата на губернаторские выборы из-за сложностей в прохождении муниципального фильтра.