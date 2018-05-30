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Губернатор Алтайского края подал в отставку

Александр Карлин написал заявление об отставке по собственному желанию

Губернатор Алтайского края подал в отставку
Губернатор Алтайского края Александр Карлин
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил об отставке с поста главы региона, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания краевого правительства в среду.

"Вчера я подал заявление об отставке. В ситуации ротации кадров я счел правильным обратиться к президенту с таким заявлением. Решение может быть принято до конца дня. Я хотел бы выразить признательность президенту страны за оказанное мне доверие в 2005 и 2009 годах", - сказал Карлин.

Он был назначен на пост губернатора Алтайского края в августе 2005 года после трагической гибели руководителя региона - народного артиста РФ Михаила Евдокимова. В июле 2009 года Карлин был наделен полномочиями главы региона еще на пять лет. На выборах 14 сентября 2014 года был избран главой региона на пять лет, получив поддержку 72,97% избирателей. Таким образом, срок его полномочий истекал в 2019 году.

Карлин родился 29 октября 1951 года в селе Медведка Тюмненцевского района Алтайского края. Окончил Свердловский юридический институт в 1972 году. Кандидат юридических наук, профессор.

Трудовую деятельность начал старшим следователем прокуратуры Бийска Алтайского края. В 1974-1977 годах - помощник прокурора, старший следователь прокуратуры города Бийска Алтайского края. В 1977-1983 годах был заместителем прокурора Приобского района Бийска, затем - заместителем прокурора Барнаула. В 1983-1986 годах - начальник отдела прокуратуры Алтайского края.

С 1986 г. - старший прокурор управления прокуратуры СССР. В 1989-1990 годах - помощник генерального прокурора СССР по особым поручениям, в 1990-1992 годах - заместитель начальника управления прокуратуры СССР. В 1992-2000 годах занимал посты начальника отдела, заместителя начальника управления и начальника управления генеральной прокуратуры РФ. В 2000-2004 годах - первый замминистра юстиции РФ.

С апреля 2004 года - начальник управления президента РФ по вопросам государственной службы.

Карлину присвоены звания Заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник органов прокуратуры и почетный работник органов юстиции.

Ранее сообщалось об уходе в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, главы Якутии Егора Борисова. В связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, который недавно возглавил Минприроды, временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен Дмитрий Артюхов.

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Теги: Алтайский край, Александр Карлин
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