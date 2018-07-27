Фура с соляной кислотой перевернулась на трассе в Чувашии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль, перевозивший емкости с соляной кислотой, опрокинулся на трассе в Чувашии. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УГИБДД по республике в пятницу.

"Недалеко от Цивильска на трассе М-7 фура по неустановленным пока причинам "легла на бок". Автомобиль перевозил соляную кислоту, она разлилась по проезжей части. Водитель не пострадал", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, после инцидента участок дороги был перекрыт. В настоящее время там организовано реверсивное движение. Причины происшествия устанавливаются.