Два человека погибли в Калмыкии при столкновении четырех легковых машин и грузовика

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Двое погибли, четверо получили травмы в автомобильной аварии в Целинном районе Калмыкии, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Калмыкии в субботу.

"В 22:48 в Целинном районе на 244 км федеральной автодороги Волгоград - Элиста произошло столкновение четырех легковых и одного грузового автомобилей, травмировано четыре человека, два человека погибло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий ДТП принимали участие четверо спасателей МЧС России по Республике Калмыкия, использовалась одна единица техники.