В Минтруда обещали избавиться от бумажных трудовых книжек к 2027 году

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Электронные трудовые книжки планируется вводить постепенно, "бумажные" документы будут вестись как минимум до 2027 года, заявила замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова.

"Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение", - сказала Ельцова, которую цитируют в пресс-службе Минтруда в пятницу.

Замминистра подтвердила, что ведомство рассчитывает внести законопроект об электронных трудовых книжках в феврале 2019 года, вступить в силу он может с января 2020 года.

Предполагается, что с 1 января 2020 года каждый работодатель будет передавать данные о работниках в Пенсионный фонд РФ в режиме онлайн, и на время переходного периода оба документа - электронный и бумажный - будут иметь равную силу.

"Мы прогнозируем, что при постепенном внедрении электронной трудовой книжки работодатели смогут снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Так, например, в 2020 году выгода от того, что не нужно приобретать трудовые книжки, может составить 0,7 млрд рублей", - отметила Ельцова.

В Минтруде добавили, что законопроект об электронных трудовых книжках Ельцова ранее представила работодателям и профсоюзам на заседании рабочей группы Комиссии по развитию социального партнерства и координации действий Сторон Соглашения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Рабочая группа, отметили в пресс-службе ведомства, инициативу "в целом поддержала".