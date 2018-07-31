Топилин опроверг введение уголовного наказания за увольнение людей перед пенсией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста не планируется, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет", - сообщил

Топилин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о данной инициативе.

25 июля пресс-служба Минтруда сообщила, что на рассмотрение объединений работодателей и профсоюзов будет представлен проект документа, содержащего ряд предложений по защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста. В него вошли некоторые предложения представителей общественности, в том числе "об усилении ответственности, вплоть до уголовной" для работодателей, которые увольняют сотрудников в возрасте, близком к выходу на пенсию. Другое предложение касается повышения пособия по безработице.

В июле Госдума в первом чтении приняла закон, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет.

20 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства. Он отметил, что предлагались разные варианты.