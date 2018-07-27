В России

Сторонники Навального снова подадут в Минюст документы о регистрации "России будущего"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиционера Алексея Навального в начале следующей недели повторно подадут в Минюст документы для регистрации партии "Россия будущего", сообщил юрист "Фонда борьбы с коррупцией", секретарь центрального совета партии Иван Жданов.

"Мы провели повторный съезд еще в понедельник, сейчас идут региональные собрания, которые должны завершиться на выходных. Думаю, в понедельник-вторник подадим документы в Минюст", - сказал Жданов в пятницу "Интерфаксу".

Ранее Навальный заявил, что Минюст РФ приостановил регистрацию созданной его сторонниками партии "Россия Будущего". В письме Минюста на имя Жданова, опубликованном на сайте Навального, отмечалось, что ряд положений устава партии противоречит федеральному закону "О политических партиях".

"Неустранение оснований, вызвавших приостановление государственной регистрации партии, в установленный срок является основанием для принятия федеральным уполномоченным органом решения об отказе в государственной регистрации политической партии", - говорилось в документе.

Ранее Навальный в своем телеграм-канале заявил, что документы на регистрацию партии "Россия Будущего" были поданы в Минюст. По его словам, проведен федеральный съезд и необходимое количество региональных конференций. "Документы в идеальном порядке. И думаю, никто не может сказать, что у нас недостаточное количество членов", - отметил Навальный.

Оппозиционер с 2014 года пытался зарегистрировать партию с названием "Партия прогресса", в том числе, в очередной раз - в январе. Оргкомитет "Партии прогресса" Навального был зарегистрирован в конце февраля 2014 года.

Весной 2015 года Минюст отказал в регистрации организации, мотивировав это нарушением организаторами статьи 15 закона "О политических партиях" (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации "Партии прогресса" находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

В начале января 2018 года Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации партии. Однако 22 февраля бывший соратник оппозиционера Виталий Серуканов, покинувший его команду из-за разногласий, сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию "Партии прогресса".

19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии "Гражданская позиция", согласно которым она переименовывается в "Партию прогресса". В связи с этим Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии.

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Теги: Алексей Навальный, Россия будущего

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