Партия Навального подала в Минюст документы на регистрацию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в Минюст направлены документы для регистрации основанной им и его соратниками партии "Россия будущего".

"Документы на регистрацию партии "Россия Будущего" только что поданы в Минюст", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, проведен федеральный съезд и необходимое количество региональных конференций. "Документы в идеальном порядке. И, думаю, никто не может сказать, что у нас недостаточное количество членов", - отметил Навальный.

В твиттере юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь указано, что документы были поданы ею, а также юристами ФБК Вячеславом Гимади и Иваном Ждановым.

Жданов 19 мая на учредительном съезде партии, которая получила название "Россия будущего", был выбран секретарем центрального совета, а также уполномоченным лицом партии. Тогда он подчеркнул, что отсутствие представителей Минюста на учредительном съезде никак не влияет на его легитимность, "это было их право".

По его словам, в партии пока не будет позиции председателя. Руководящим органом будет центральный совет, возглавлять который будет секретарь, однако в будущем должность председателя партии может быть учреждена на съезде.

Съезд избрал в центральный совет "России будущего" семь человек: директора ФБК Романа Рубанова, сотрудников фонда Георгия Албурова, Жданова, Соболь, Руслана Шаведдинова, Николая Ляскина и Александра Помазуева.

Навальный на съезде не присутствовал, так как Тверской суд Москвы 15 мая назначил ему 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре столицы.

Попытки с "Партией прогресса"

Навальный с 2014 года пытался зарегистрировать партию с названием "Партия прогресса", в том числе в очередной раз - в январе. Оргкомитет "Партии прогресса" Навального был зарегистрирован в конце февраля 2014 года.

Весной 2015 года Минюст решил отказать в регистрации организации, мотивировав это нарушением организаторами статьи 15 закона "О политических партиях" (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации "Партии прогресса" находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

В начале января 2018 года Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации партии. Однако 22 февраля бывший соратник Навального Виталий Серуканов, покинувший его команду из-за разногласий, сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию "Партии прогресса".

19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии "Гражданская позиция", согласно которым она переименовывается в "Партию прогресса". В связи с этим Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии.