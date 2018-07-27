Главные новости
В РоссииЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаВ миреПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеВ миреПутин пригласил Трампа в Москву
В России

Структура Пригожина в 2017 году увеличила чистую прибыль в 14 раз

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Структуры российского предпринимателя Евгения Пригожина, внесенного в санкционные списки США, в 2017 году получили чистую прибыль, но продемонстрировали разную динамику, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Так, ООО "Конкорд М" (Москва, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, доля Пригожина - 90%) в прошлом году увеличило чистую прибыль в 14 раз по сравнению с 2016 годом - до 144,449 млн рублей. Выручка сократилась на 1% - до 1 млрд 127,647 млн рублей.

ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" (Петербург, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, доля Пригожина - 100%) получило чистую прибыль в сумме 110,12 млн рублей против 11,835 млн рублей убытка в 2016 году. Но выручка при этом снизилась на треть - до 207,844 млн рублей.

Чистая прибыль еще одной структуры - ООО "Комбинат питания "Конкорд" (Петербург, производство пищевых продуктов, в равных долях принадлежит "Конкорд М" и "Конкорд менеджмент и консалтинг") - увеличилась в 1,4 раза, до 151,53 млн, выручка - на треть, до 7 млрд 759,938 млн рублей.

Финансовых данных ООО "Конкорд Кейтеринг" (Петербург, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, доля Пригожина - 100%) за 2017 год не представлено, так как компания зарегистрирована лишь в феврале текущего года.

ООО "Петро Полюс" (Петербург, деятельность, связанная с перевозками, доля Пригожина - 100%) не публикует данных ни за 2017, ни за 2016 год. В 2015 году компания получила чистую прибыль в сумме 45,422 млн рублей и выручку 57,435 млн рублей.

Занимающееся торговлей бытовыми товарами ООО "Аурум" (Петербург, доля Пригожина - 100%) зарегистрировано в январе 2017 года, но финансовые показатели тоже не публикует.

ООО "Ритм" (Петербург, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, на 100% принадлежит "Конкорд менеджмент и консалтинг") данных за 2016-2017 годы не раскрывает. В 2015 году чистая прибыль компании составила 486 тыс. рублей, выручка - 2,746 млн рублей.

Данных о финансовых показателях ООО "Логистика" (Москва, грузовые автомобильные перевозки, на 100% принадлежит "Конкорд М") в системе "СПАРК-Интерфакс" нет. В 2016 году компания получила убыток в 1,925 млн рублей и выручку 27,942 млн рублей.

Как сообщалось ранее, министерство юстиции США выдвинуло обвинения против граждан России во вмешательстве в американские президентские выборы. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Пригожин, которого в США связывают с агентством. Сам Пригожин отрицает связь с компанией.

В марте 2018 года Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, в частности, Агентство интернет-исследований, Пригожина и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Евгений Пригожин

Новости по теме

В России
ЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаЦИК отказала в проведении пенсионного референдума
В комиссии сочли, что предложенный КПРФ вопрос неконкретенПодробнее
 В Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в СирииВ Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в Сирии
Фигуранты дела объявлены в международный розыскПодробнее
 Володин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингах
Спикер Госдумы также отметил, что избегать обсуждения проблем опасноПодробнее
 ФСИН проведет ревизию в колониях из-за сообщений о пытках заключенныхФСИН проведет ревизию в колониях из-за сообщений о пытках заключенных
Служба в частности проверит исправительные учреждения на наличие видеорегистраторовПодробнее
ФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонахФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонах
По данным "Ъ", соответствующий закон должен быть разработан к апрелю 2019 годаПодробнее
 Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаГендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяца
Глава дирекции предприятия Екатерина Аверьянова также взята под стражу по делу о мошенничествеПодробнее
 И.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницыИ.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницы
На его место назначен главред приложения ForbesLife Андрей ЗолотовПодробнее
 Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничествеСуд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничестве
Экс-чиновник обещал бывшему сенатору получить должность губернатора одного из регионовПодробнее
 ВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра ЯкираВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра Якира
В 1945 году ученого приговорили к 8 годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайныПодробнее
 Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы
Депутат отметила, что выполняет свою работу по совестиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаВ миреПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеВ миреПутин пригласил Трампа в МосквуВ РоссииВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахВ РоссииВ Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в СирииЭкономикаAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз до рекорда

МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса на $750 млн

ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Что произошло за день: пятница, 27 июля

Переход Головина в "Монако", отказ ЦИК от референдума по поводу пенсий и решение Эквадора по Ассанжу Подробнее

Рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах пятницы

Журналистам российского Forbes восстановили работу "админки" сайта

Трамп назвал "удивительным" рост ВВП США во II квартале

Фотохроника 27 июля

Фотохроника 27 июля6 фото

Миронов пообещал создать "укрупненную партию" на базе "Справедливой России"

Структура Пригожина в 2017 году увеличила чистую прибыль в 14 раз

На начальника СИЗО в КБР завели дело из-за попытки изнасилования подчиненной

В Белом доме ответили Москве на приглашение Трампа в РФ

Шестой по счету танк "Шерман" подняли со дна Баренцева моря

Средневековые шахматы нашли на раскопках в Великом Новгороде

"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир

"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мирНа российские экраны выходит шестая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, Генри Кавиллом и Ребеккой Фергюссон в главных ролях Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru