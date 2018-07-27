Структура Пригожина в 2017 году увеличила чистую прибыль в 14 раз

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Структуры российского предпринимателя Евгения Пригожина, внесенного в санкционные списки США, в 2017 году получили чистую прибыль, но продемонстрировали разную динамику, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Так, ООО "Конкорд М" (Москва, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, доля Пригожина - 90%) в прошлом году увеличило чистую прибыль в 14 раз по сравнению с 2016 годом - до 144,449 млн рублей. Выручка сократилась на 1% - до 1 млрд 127,647 млн рублей.

ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" (Петербург, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, доля Пригожина - 100%) получило чистую прибыль в сумме 110,12 млн рублей против 11,835 млн рублей убытка в 2016 году. Но выручка при этом снизилась на треть - до 207,844 млн рублей.

Чистая прибыль еще одной структуры - ООО "Комбинат питания "Конкорд" (Петербург, производство пищевых продуктов, в равных долях принадлежит "Конкорд М" и "Конкорд менеджмент и консалтинг") - увеличилась в 1,4 раза, до 151,53 млн, выручка - на треть, до 7 млрд 759,938 млн рублей.

Финансовых данных ООО "Конкорд Кейтеринг" (Петербург, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, доля Пригожина - 100%) за 2017 год не представлено, так как компания зарегистрирована лишь в феврале текущего года.

ООО "Петро Полюс" (Петербург, деятельность, связанная с перевозками, доля Пригожина - 100%) не публикует данных ни за 2017, ни за 2016 год. В 2015 году компания получила чистую прибыль в сумме 45,422 млн рублей и выручку 57,435 млн рублей.

Занимающееся торговлей бытовыми товарами ООО "Аурум" (Петербург, доля Пригожина - 100%) зарегистрировано в январе 2017 года, но финансовые показатели тоже не публикует.

ООО "Ритм" (Петербург, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, на 100% принадлежит "Конкорд менеджмент и консалтинг") данных за 2016-2017 годы не раскрывает. В 2015 году чистая прибыль компании составила 486 тыс. рублей, выручка - 2,746 млн рублей.

Данных о финансовых показателях ООО "Логистика" (Москва, грузовые автомобильные перевозки, на 100% принадлежит "Конкорд М") в системе "СПАРК-Интерфакс" нет. В 2016 году компания получила убыток в 1,925 млн рублей и выручку 27,942 млн рублей.

Как сообщалось ранее, министерство юстиции США выдвинуло обвинения против граждан России во вмешательстве в американские президентские выборы. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Пригожин, которого в США связывают с агентством. Сам Пригожин отрицает связь с компанией.

В марте 2018 года Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, в частности, Агентство интернет-исследований, Пригожина и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.