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В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Среди погибших двое детей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Вольском районе Саратовской области унесла жизни четырех человек, еще троим потребовалась помощь врачей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УГИБДД в пятницу.

"В ДТП пострадали жители Башкирии и Челябинской области", - сказал собеседник агентства.

По уточненной информации, скончалась женщина из автомобиля "Лада-Калина" с номерами 102-го региона (Башкирия).

ДТП произошло в пятницу около 19:00 по Москве на 146 км автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. На трассе столкнулись два легковых автомобиля "Лада-Калина" и "Ниссан", в обеих машинах ехали семьи с маленькими детьми.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП погибли двое детей и один взрослый, еще четверым, среди которых двое детей, потребовалась помощь врачей. Они были госпитализированы в ближайшие клиники.

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