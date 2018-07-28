На реконструкцию производства самолетов Ил-96-400М выделены 1,32 млрд рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли, сообщает сайт правительства РФ.

Согласно постановлению, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) предоставляются бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд рублей в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО).

"Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства составляет 1,47 млрд руб., из них за счёт федерального бюджета - 1,32 млрд руб.

"Принятое решение позволит обеспечить организацию серийного производства самолёта Ил-96-400М путём реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей ПАО "ВАСО", будет способствовать повышению транспортной доступности для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов", - подчеркивают в правительстве РФ.