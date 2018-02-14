ВАСО продолжит производство самолетов Ан-148

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в ПАО "ОАК" ) намерено продолжить производство региональных самолетов Ан-148, следует из отчетности предприятия за IV квартал 2017 г.

Помимо "производства и реализации" Ан-148, в планах "будущей деятельности" ВАСО фигурирует выпуск широкофюзеляжных лайнеров Ил-96, транспортных Ил-112В, а также агрегатов для SSJ-100, МС-21, Ил-76МД-90А, говорится в материалах.

Представитель пресс-службы ВАСО подтвердил "Интерфаксу", что производство Ан-148 будет продолжено. "Если будут заказы, твердые контракты, то мы готовы производить эти самолеты", - сказал собеседник агентства.

В минувшее воскресенье Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли. Позднее авиакомпания, в парке которой после катастрофы осталось пять самолетов этого типа, решила временно приостановить их полеты.

Кроме "Саратовских авиалиний", Ан-148 в РФ эксплуатируют авиакомпания "Ангара", специальный летный отряд "Россия", МЧС и ВВС России.