Фрегат "Адмирал Горшков" принят в боевой состав ВМФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Торжественная церемония подъема Андреевского флага на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" состоялась в Санкт-Петербурге накануне Дня Военно-Морского флота, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу с места события.

"Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заводской номер 941 включить в состав 43 дивизии ракетных кораблей Северного флота", - зачитал приказ о зачислении корабля заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук.

Фрегаты проекта 22350 имеют следующие характеристики: водоизмещение - 5000 тонн, длина - 135 метров, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - 170 человек. Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр" и/или "Оникс".

Как ранее заявил "Интерфаксу" генеральный директор концерна "НПО "Аврора" Константин Шилов, фрегаты проекта 22350 - это корабли нового поколения, их можно отнести к поколению "4+". "Там применены совершенно иные технологии. Все технические средства управления кораблем - они объединены единой оптоволоконной двухкольцевой сетью. Все системы - от главной энергетики до интегрированной мостиковой системы - опираются на единое информационное пространство, на единые базы данных", - сказал он.

"Адмирал Горшков" заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года. Это первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на верфях России после распада СССР. Планируются к постройке 10-15 кораблей этого проекта.