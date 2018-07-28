ОНК обнаружила в "Лефортово" арестованного за госизмену пенсионера

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 19 июля арестовал обвиняемого в государственной измене руководителя инновационного предприятия "Мехатроника" Алексея Темирева, сообщил в своем блоге член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев с ссылкой на адвоката обвиняемого.

"Он доктор технических наук из Новочеркасска с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем. Как удалось нагуглить, Алексей Петрович - руководитель малого инновационного предприятия "Мехатроника" и учредитель конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы", - написал Еникеев.

По его словам, о местонахождении 64-летнего Темирева, арестованного Лефортовский судом еще 19 июля, член ОНК узнал от его адвоката, в то время как в следственном изоляторе отрицали факт поступления новых арестованных.

"А теперь о самом неприятном в сегодняшнем посещении. Похоже, что сотрудники СИЗО прятали от нас заключенного. Еще во время визита в субботу (21 июля) мы с Евой Меркачевой (зампредом ОНК - ИФ) поинтересовались, есть ли вновь прибывшие. Нам рассказали только про Виктора Кудрявцева. После этого, во время моих визитов в понедельник и среду на этой неделе я повторно спрашивал, не поступал ли кто-нибудь еще на прошлой неделе, но сопровождающий нас начальник отдела режима Ханов Александр Юрьевич ответил, что не поступало, и был один Кудрявцев", - сообщил Еникеев.

"Но сегодня, уже после того, как я с коллегой вышел из СИЗО, мне позвонила адвокат, чей подзащитный сидит в Лефортово, и попросила его навестить. Узнав подробности, я расстроился. Даже не знаю, что думать: то ли нам просто врали, чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли. И то и то плохо", - заявил член ОНК.

Со ссылкой на адвоката Еникеев написал: "У него (Темирова - ИФ) стент в сердце, макулопатия (практически не видит), и если не лечить, то ослепнет, язва желудка и грыжа, требующая операции. По словам адвоката, вчера в душе он потерял сознание".

Отметив, что "теперь в СИЗО "Лефортово" три пенсионера", Еникеев сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Темирева с коллегами и узнать о его здоровье.

Согласно информации на сайте компании, малое инновационное предприятие (МИП) "Мехатроника" Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института) работает "в сфере внедрения инноваций в области снижения электропотребления и вибро-шумовых показателей, повышения качества управления, надежности технического ресурса и эффективности работы автономных передвижных и стационарных электротехнических комплексов нового поколения с существенно улучшенными тактико-техническими характеристиками, повышением энерговооруженности и маневренности".

Предприятие расположено в Новочеркасске и было зарегистрировано 15 декабря 2010 года.