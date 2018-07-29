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Поезд сбил троих человек в Подмосковье

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое пострадали, получив травмы при переходе железной дороги в неположенном месте, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления полиции по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, в районе станции "Чехов" Курского направления двое мужчин и женщина переходили пути в неположенном месте", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, их сбил поезд, один из мужчин скончался.

"Остальные пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники транспортной полиции", - добавили в пресс-службе.

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