Поезд сбил троих человек в Подмосковье

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое пострадали, получив травмы при переходе железной дороги в неположенном месте, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления полиции по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, в районе станции "Чехов" Курского направления двое мужчин и женщина переходили пути в неположенном месте", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, их сбил поезд, один из мужчин скончался.

"Остальные пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники транспортной полиции", - добавили в пресс-службе.