Парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота прошел во Владивостоке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке прошёл парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), сообщила в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"В ходе проведения военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-морского флота России корабли Тихоокеанского флота показали действия сил по предназначению. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере обошел парадный строй кораблей", - отмечается в сообщении.

На парадных бочках в Амурском заливе, уточнили военные, размещены флагман ТОФ Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", эскадренный миноносец "Быстрый", пограничный корабль "Командор", учебный корабль Балтийского флота "Перекоп, судно связи "Курилы", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-256" а также большая дизельная подводная лодка "Б-187".

"С борта ГРКР "Варяг" командующий флотом обратился к морякам, жителям и гостям Владивостока, поздравив их с Днем ВМФ России", - сообщили в пресс-службе округа. Кроме того, в дебюте военно-спортивного праздника артисты драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы, участники движения "Юнармия" и детские патриотические клубы города Владивостока и Приморского края представили театрально - музыкальную композицию "Военные моряки российского флота высаживаются в бухте Золотой рог" и историческую реконструкцию в ходе которой гости праздника увидели знаковых для приморской столицы людей, в разные годы посещавших Владивосток.

В эпизодах театрализованного представления на водной акватории, как сообщается, был задействован учебный парусник "Паллада", а на плацу водной станции флота - американский танк "Шерман", который был поднят водолазами Северного флота со дна Баренцева моря и недавно восстановлен специалистами Восточного военного округа до заводского состояния.

Далее малые противолодочные корабли осуществили поиск и уничтожение обнаруженной подводной лодки условного противника с применением торпед и глубинных бомб. Для исключения подрыва десантных кораблей на морских минных заграждениях противника, базовые тральщики выполнили траление места высадки морского десанта и осуществили подрыв условно обнаруженных плавающих мин.

Силы специального назначения ТОФ также показали действия группы по захвату судна условного противника, а военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения, подготовили плацдарм для высадки морского десанта.

Зрелищными эпизодами представления в честь Дня ВМФ стали действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта с двух десантных катеров и большого десантного корабля "Пересвет", при огневой поддержке с новейшего корвета ТОФ "Совершенный" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц". Морские пехотинцы показали зрителям навыки владения оружием и приёмы рукопашного боя. Завершился военно-спортивный праздник общим исполнением композиции "Родина моя", в которой приняли участие все участники представления.

В морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1.5 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, говорится в сообщении. "Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня ВМФ России", - отмечается в релизе.