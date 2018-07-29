Путин в Петербурге принял военно-морской парад

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День Военно-Морского флота Российской Федерации.

Глава государства на катере обходит парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и приветствует их экипажи.

Парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В торжественном смотре задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде примут участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тыс. военнослужащих.

С самого утра на Университетской набережной Петербурга стали собираться зрители, которые хотели бы воочию увидеть силы ВМФ России.

Парадным строем в акватории Невы и в Кронштадте пройдут тактические группы боевых кораблей и катеров современных проектов с улучшенными тактико-техническими характеристиками и условиями для личного состава. В том числе, в параде примет участие спущенный на воду в 2018 году малый ракетный корабль "Ураган" и корабль связи "Иван Хурс".

От Благовещенского до Троицкого моста Невы в парадной линии выстраиваются фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", корвет Балтийского флота "Сообразительный", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", большой десантный корабль "Минск", малый противолодочный корабль "Казанец".

В начале корабельного фарватера Кронштадтского рейда отшвартованы ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомный подводный крейсер "Орел". Впервые к участию в параде привлечены артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших в годы Великой Отечественной войны Ленинград, Севастополь и Новороссийск.

Новый безэкипажный катер будет сопровождать движение морского тральщика "Александр Обухов". На борту головного малого ракетного судна проекта 22800 "Ураган" размещен адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

После прохождения кораблей состоится воздушная часть парада. Над Невой и Кронштадтским фарватером пролетят вертолеты и самолеты морской авиации ВВС аэродромного и палубного базирования.