Источник сообщил о подготовке строительства атомных эсминцев

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России идет подготовка к строительству атомных эсминцев "Лидер", которые расширят возможности флота в дальней морской зоне, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Принципиальное решение о том, что в интересах ВМФ России будут построены данные корабли, действительно принято. Уже готовятся площадки для строительства", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно утвержден список вооружения, которым будет оснащен эсминец", - сказал источник.

Накануне заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук сообщил журналистам, что закладка такого корабля произойдёт не ранее 2022 года. "Что касается эсминца "Лидер", технический проект мы планируем начать в 2019-2020 году, - сказал Бурсук. - Мы планируем, что технический проект этого корабля будет сделан где-то в 2022 году, и после этого произойдёт закладка".

Заместитель главкома также отметил, что бюджет на постройку корабля предусмотрен.

Эскизное проектирование перспективного атомного эскадренного миноносца "Лидер" завершено, сообщило АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (ПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в прошлогоднем годовом отчете.

В документе отмечалось, что работа над эскизным проектом началась в апреле 2015 года, по состоянию на конец 2016 года степень технической готовности составила 100%.

Предполагается, что эсминец "Лидер" будет иметь водоизмещение порядка 14 тысяч тонн. Благодаря атомной энергетической установке он получит неограниченную дальность плавания. Автономность - 90 суток.

Главная ударная мощь эсминца - 8 универсальных пусковых установок, каждая из которых рассчитана на 8 крылатых ракет "Калибр", "Оникс", в перспективе - "Циркон", всего - 64 ракеты (современные фрегаты имеют на вооружении 16 ракет первого и второго типа).

По оценкам специалистов, этот эсминец-невидимка, построенный по технологии "стелс", существенно усилит возможности ВМФ при выполнении задач в дальней морской зоне и будет оснащен самым современным радиотехническим вооружением и новым высокоточным оружием.