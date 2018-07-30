Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна дома в Иркутске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, который в понедельник открыл беспорядочную стрельбу из окна жилого дома в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Мужчина по неизвестной причине открыл беспорядочную стрельбу из окна своего дома. Повреждено несколько автомашин во дворе. Легкое ранение получил один местный житель", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, прибывшим на место полицейским удалось убедить мужчину прекратить стрельбу, открыть дверь квартиры и сдаться, после чего он был задержан.

"Мотив его поступка устанавливается. Он находится в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что пьяный мужчина обстрелял наряд полиции из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома.

Инцидент произошел в микрорайоне Зеленый, рядом с которым находится военная часть; в самом микрорайоне проживают военнослужащие и те, кто уже уволился в запас.