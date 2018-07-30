При пожаре на участке РЖД в Сочи погибли 8 рабочих из стран СНГ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожар в Сочи произошел во временном строении на территории ОАО "РЖД", сообщили "Интерфаксу" в администрации города в понедельник.

"По предварительным данным, погибли восемь наемных рабочих из стран СНГ", - сказал сотрудник пресс-службы. Еще три человека, среди которых 16-летний подросток, госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Собеседник агентства уточнил, что пожар произошел в 5:40 понедельника на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. "Сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД. По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал", - сказал он. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что восемь человек стали жертвами пожара в деревянном доме в Сочи. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.