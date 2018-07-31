Два лесных пожара обнаружены в Забайкалье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае после ливней и паводка зарегистрированы два лесных пожара общей площадью 61 га в Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском районах, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

"Действующие лесные пожары находятся в зоне космического наблюдения на труднодоступных и удаленных землях, причиной их возникновения являются грозовые разряды", - говорится в сообщении.

Очаги не тушат, поскольку отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен.

Министерством природных ресурсов Забайкальского края и подведомственными ему учреждениями ведется постоянный мониторинг лесопожарной обстановки.