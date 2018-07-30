СКР попросил арестовать трех сестер, признавшихся в убийстве своего отца в Москве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве решит вопрос об аресте трех сестер 17, 18 и 19 лет, задержанных по подозрению в убийстве своего отца-мучителя на севере города, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении девушек меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, вечером в пятницу в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами шеи и груди.

"По подозрению в совершении преступления задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий", - сказала Иванова.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), добавила представитель следствия.