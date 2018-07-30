Что произошло за день: понедельник, 30 июля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бизнесмен Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором контрабанды кокаина из Аргентины в Россию, экстрадирован из Германии в Москву.

- Патриарх Кирилл назначил и.о. гендиректора художественного предприятия "Софрино" после внезапного увольнения Евгения Пархаева. Новый руководитель производства икон и церковного облачения - капитан запаса, один из создателей автоматизированных систем боевого управления Вооруженными силами. Кроме того, патриарх назначил исполняющей обязанности гендиректора гостиницы "Даниловская" игуменью Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского монастыря Москвы. Ранее эту должность также занимал Пархаев.

- Следственный комитет попросил арестовать трех сестер 17, 18 и 19 лет, задержанных по подозрению в убийстве своего отца-мучителя в Москве.

- АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей. Компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира".

- Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов покинул свой пост в совете директоров радиостанции из-за конфликта интересов.

- Адвокат Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить избитому в ярославской колонии заключенному Евгениею Макарову государственную защиту.

- Актер театра и кино Сергей Шеховцов скончался в Москве на 57-м году жизни от остановки сердца.

- В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК РФ и заново сформулировать вопрос для вынесения на всероссийский референдум в связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста.

- Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что его научной карьере, связанной с изучением России, пришел конец, так как российская сторона внесла его в санкционные списки, запрещающие ему въезд в эту страну.

- Малайзийская следственная группа так и не смогла найти причин исчезновения в 2014 году лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines.

- Дмитрий Песков признался, что во время ЧМ по футболу поставил на сборную Испании перед матчем с Россией, но ради победы россиян готов был бы сбрить усы.