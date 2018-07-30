В Подмосковье опровергли информацию об обыске в "Софрино"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы усилили охрану на производственно-художественном предприятии "Софрино" по просьбе представителя Русской православной церкви, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник во властных структурах Подмосковья.

"Обыски на предприятии "Софрино не проводятся. Охрана усилена по просьбе представителя РПЦ до назначения нового гендиректора предприятия", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что на производственно-художественном предприятии "Софрино" проводятся обыски.

Накануне патриарх Кирилл освободил генерального директора предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от всех должностей, занимаемых в Русской церкви.