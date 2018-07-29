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Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

Он много лет возглавлял предприятие "Софрино", управлял гостиницей "Даниловская" и курировал патриаршие резиденции

Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева
На предприятии "Софрино"
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.

Предприятие "Софрино", которым Пархаев руководил более 30 лет - с 1987 года - выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.

Кроме того, Пархаев управлял гостиницей "Даниловская", принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

О причинах увольнения не сообщается.

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Теги: патриарх Кирилл, Софрино, Даниловская, Евгений Пархаев

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