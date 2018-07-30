В горах Кабардино-Балкарии нашли тело пропавшего туриста из Петербурга

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тело туриста, поиск которого спасатели вели с пятницы, обнаружено в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в понедельник.

"Спасатели обнаружили тело погибшего в ущелье Дых-Суу на высоте 1800 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

В 10:30 для эвакуации тела в ущелье отправились 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, используется две единицы техники.

"Сложность работ обусловлена крутизной склонов около 60 градусов, а также опасностью камнепада", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, путешествовавший в одиночестве турист из Санкт-Петербурга, находившийся в ущелье Дых-Суу в Черекском районе Кабардино-Балкарии, перестал выходить на связь, 27 июля начались его поиски.

Вертолетный облет 28 июля завершился безрезультатно, спасатели продолжали поиск пешком.