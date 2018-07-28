В горах Кабардино-Балкарии пропал турист из Петербурга

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Турист из Санкт-Петербурга, путешествующий в Черекском районе Кабардино-Балкарии, перестал выходить на связь, на поиск отправился вертолет МЧС, сообщил сайт ГУ МЧС России по КБР.

"В 10:10 поступила информация о том, что в Черекском районе, в ущелье Дых-Суу не выходит на связь турист из Санкт-Петербурга. Из Махачкалы вылетел борт Ми-8 МЧС России", - сказали в ведомстве.

В 11:15 на борт Ми-8 поднялись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России для проведения обследования в Черекском районе.

В минувшую субботу спасатели спустили со склона Эльбруса и передали медикам туристку, получившую травму спины при восхождении.