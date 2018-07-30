Дело экс-супруги Джигарханяна передали в суд

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Московская прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшей супруги Армена Джигарханяна, экс-гендиректора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской.

"После вручения обвинительного заключения материалы дела в отношении теперь уже бывшего директора Государственного учреждения культуры Москвы "Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна" направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова в понедельник

"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия и распространение этих сведений в средствах массовой информации)", - сообщила Нефедова.

Представитель прокуратуры не назвала фамилию обвиняемой.

На минувшей неделе сообщалось, что прокуратурой Юго-Западного административного округа Москвы утверждено обвинительное заключение по делу Цымбалюк-Романовской.

"По версии следствия, женщина организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения", - сказала Нефедова.

Впоследствии, по ее словам, "видеозапись, записанная видеокамерой скрытого видеонаблюдения, содержащая личную тайну, продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов".

В конце марта Мосгорсуд признал законной выемку более 1 млн рублей из банковской ячейки Цымбалюк-Романовской. На указанные денежные средства был наложен обеспечительный арест в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов подтвердил "Интерфаксу", что бывшей супруге артиста предъявлено обвинение по указанной статье.

Мировой суд Кунцевского района Москвы 27 ноября прошлого года расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.