Путин поручил провести в 2020 году мероприятия памяти погибших в Чечне десантников

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига воинов-десантников.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии", - говорится в документе.

Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке программы и обеспечить разработку и утверждение соответствующего плана.

Рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.