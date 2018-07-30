В Грозном прокомментировали обвинения "Чеченфильма" в мошенничестве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ГУП "Чеченфильм", на который МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, ликвидировано в 2014 году, его гендиректор давно покинул Россию, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в понедельник.

Ранее РБК сообщило, что в мае этого года МВД возбудило на "Чеченфильм" уголовное дело о мошенничестве. Компания получила от министерства культуры РФ 22 млн рублей на производство фильма, однако кинокартину не сняли, а деньги не были возвращены.

"О том, что возбуждено уголовное дело в отношении ГУП "Чеченфильм" нас стало известно из прессы. Нужно отметить, процесс ликвидации этой студии был завершен еще в сентябре 2014 года", - сказал Каримов.

"Власти Чеченской республики не имеют никакого отношения к ГУП "Чеченфильм". Это был ГУП при министерстве национальной политики, но это самостоятельное юридическое лицо, которое полностью несет ответственность за свою финансовую, хозяйственную, любую иную деятельность", - пояснил Каримов.

По его словам, руководитель ГУП "Чеченфильм" Иналбек Шерипов не снимал фильмов в Чеченской республике. "Господин Шерипов еще в 2012 году покинул Россию. У руководства Чеченской республики с ним нет никакой связи и он не представляет для нас никакого интереса. Это человек, постоянно проживающий в Америке и Европе", - сказал Каримов.

"На самом деле эта кампания наносит огромный ущерб добропорядочной киностудии ООО "Чеченфильм", генеральным директором и продюсером которой является Беслан Терекбаев. Данная студия стабильно работает, выпускает фильмы, сотрудничает как с зарубежными, так и с российскими деятелями культуры, актерами, компаниями. Никаких вопросов к этой киностудии нет. Эта негосударственная кинокомпания успешно работает", - сказал Каримов.

Он выразил недоумение тем, что, несмотря на то, что министерство культуры РФ обратилось в правоохранительные органы с запросом о помощи в возвращении денег, полученных пятью кинокомпаниями, СМИ заостряют внимание только на "Чеченфильме".

Он добавил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не давал публичного или письменного согласия на то, чтобы его включили в состав попечителей киностудии ГУП "Чеченфильм".

"Чеченские власти заинтересованы в том, чтобы это уголовное дело было максимально объективно расследовано, чтобы ГУП "Чеченфильм" не бросал тень на законопослушную кинокомпанию, которая сейчас работает в республике", - резюмировал Каримов.