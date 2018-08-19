Кадыров сообщил о своем прибытии в Саудовскую Аравию

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в одном из интернет-мессенджеров о прибытии в город Джидда, расположенный в Саудовской Аравии.

"В программе моего пребывания в Саудовской Аравии встречи с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом и Наследным принцем, дорогим Братом Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Я искренне признателен королю и наследному принцу за приглашение посетить Саудовскую Аравию и возможность совершить Священный Хадж, являющийся одним из столпов Ислама", - говорится в сообщении.

Р.Кадыров выразил уверенность в том, "что предстоящие встречи послужат делу дальнейшего укрепления традиционных дружественных связей между КСА (Королевство Саудовская Аравия - ИФ) и Россией ".

Глава Чечни подчеркнул, что в аэропорту его встретил губернатор провинции Джидда принц Мишал Бин Маджед Бин Абдул-Азиз Аль Сауд. Из аэропорта Р.Кадыров "направился в Мекку для совершения предписанных мусульманам обрядов Хаджа ".