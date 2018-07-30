В ОНФ заявили о дефиците кадров в российских школах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина заявила, что формальная статистика Министерства просвещения не отражает реальной ситуации с нехваткой школьных педагогов в России.

"Критерии оценивания разные. Официальная статистика оценивает количество незанятых мест, но если учитель работает за двоих, то второе место никогда не будет показано в статистике как свободное", - сказала Духанина "Интерфаксу" в понедельник, комментируя заявление Минпросвещения о том, что дефицит учителей в стране не превышает 1%.

По словам парламентария, ОНФ в своем опросе школьных учителей ставил вопрос иначе - сколько новых сотрудников нужно принять на работу, чтобы другим педагогам в коллективе не нужно было работать на полторы-две ставки.

"Конечно, учителя показывают большую потребность исходя из реальной ситуации в учреждении", - пояснила Духанина.

Ранее в понедельник ОНФ опубликовал результаты опроса учителей, согласно нему 39% респондентов заявили о нехватке в их школах учителей по иностранному языку, 30% - по русскому языку и литературе, 26% - о нехватке педагогов в начальных классах.

"В результате получается, что учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов - математику в средней школе", - отметила Духанина.

Тем не менее, в Минпросвещения называют другие данные.

"Если говорить о фактической статистике, то в последние годы наблюдается позитивная динамика. Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий - сельские учителя английского языка", - сказала глава ведомства Ольга Васильева, которую цитируют в пресс-службе Минпросвещения.