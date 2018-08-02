Минпросвещения запустило новый сайт

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ запустило новый официальный сайт по адресу edu.gov.ru, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ближайшее время сайт пройдет все необходимые процедуры верификации и будет подключен к информационной системе государственных органов власти "Госбар", обеспечив единое информационное пространство государственных интернет-ресурсов", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

На сайте размещены несколько новостей, список подведомственных организаций, информация о вакансиях. Страница со структурой ведомства пока недоступна, а в разделе "Руководство" пока есть только информация о министре Ольге Васильевой.

В мае указом президента РФ министерство образования и науки было разделено на два ведомства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Процесс разделения, включая юридические и финансовые формальности, должен завершиться к концу года.

Министерство образования и науки поддерживало свой официальный сайт по адресу минобрнауки.рф, ресурс продолжал функционировать и после мая, размещая новости о деятельности министра просвещения Васильевой. Однако сокращение "Минобрнауки" осталось за вторым ведомством - министерством науки и высшего образования. Достанется ли этот домен другому министерству, не известно: Миннауки пока не сформировало пресс-службу.