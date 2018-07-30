Трехлетний ребенок случайно застрелил свою мать из карабина в Дагестане

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Дагестане проводят проверку по факту гибели женщины, в которую случайно выстрелил малолетний ребенок. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Инцидент произошел в Каспийске в воскресенье вечером. По предварительным данным, мальчик трех лет случайно нажал на курок автоматического оружия "Сайга", который находился в доме, и пуля попала в мать. От пулевого ранения женщина скончалась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшей - около 30 лет.

"Сотрудники правоохранительных органов проверяют законность хранения оружия в доме", - добавил собеседник агентства.