Грибник на Алтае нашел схрон с пистолетами и патронами

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в окрестностях Барнаула, сообщает пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

"Собирая грибы в лесополосе в пригороде Барнаула - поселке Новосиликатный, местный житель наткнулся на подозрительный предмет, похожий на пистолет. Он сообщил об этом в полицию", - говорится в сообщении.

На место обнаружения выехали следственно-оперативная группа и инженерно-саперная группа ОМОН Управления Росгвардии по Алтайскому краю. В указанном грибником месте саперы обнаружили четыре пистолета: два пистолета Макарова, газовый пистолет 6П42 и самозарядный малокалиберный пистолет МЦМ. Также в тайнике находилось почти 700 патронов калибра 7,62 мм, 100 патронов калибра 9 мм и два патрона иностранного производства калибра 5,5 мм.

Оружие и боеприпасы были изъяты, проводится проверка.